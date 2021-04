NIK donosi na Polską Fundację Narodową do prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefostwo Polskiej Fundacji Narodowej.

W listopadzie zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli (NIK) podjęła kontrolę w Polskiej Fundacji Narodowej (PFN). Spotkała się jednak z problemami. Kolejne wyznaczane terminy inspekcji mijały, a zarząd PFN nie zapewnił kontrolerom dostępu do dokumentów. Ponieważ oznaczało to faktyczne uniemożliwienie dokonania kontroli, NIK podjęła kroki prawne. Kilka dni temu złożyła zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa, które polega na udaremnieniu (także utrudnianiu) przeprowadzenia kontroli. Chodzi o przestępstwo z art. 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, które mówi, że ktoś, kto udaremnia lub utrudnia tego typu czynności, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.