Ceny niklu wzrosły aż o 31 proc. w ramach jednego z najbardziej ekstremalnych ruchów cenowych, jakie kiedykolwiek zaobserwowano na Londyńskiej Giełdzie Metali, informuje Bloomberg.

Nikiel, czyli surowiec używany m.in. do produkcji akumulatorów, w jeden dzień zdrożał o ponad 8 tys. USD do 37 tys. USD za tonę. To najwyższa cena od 15 lat, a zarazem najwyższy dzienny wzrost w 35-letniej historii kontraktu.