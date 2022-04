No Fluff Jobs: 47 proc. więcej ofert pracy w IT, oferowane wynagrodzenia wyższe o 12 proc.

Popyt na usługi specjalistów IT, także tych zajmujących stanowiska nieprogramistyczne, wzrósł o ponad 47 proc. w I kwartale w ujęciu rocznym, informuje No Fluff Jobs, portal z ogłoszeniami dla branży IT.

Analiza ogłoszeń pokazała, że oprócz wzrostu liczby ofert zainteresowani nimi mogli liczyć na większe wynagrodzenia. No Fluff Jobs, który wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy podaje, że mediany widełek wynagrodzeń w I kwartale tego roku w przypadku umowy B2B wyniosły 15-21 tys. netto plus VAT. Oznacza to, że dolne widełki w stosunku do roku ubiegłego były większe o 10 proc., zaś górne o 12 proc.