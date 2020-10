Norwegia chce ograniczyć wydatki z funduszu majątkowego

W przyszłym roku, który będzie rokiem wyborczym, norweski rząd zamierza ograniczyć wielkość środków pozyskiwanych z narodowego funduszu majątkowego. Założeniem jest jednak, że gospodarka odbije się po pandemii koronawirusa, donosi Reuters.

W budżecie na 2021 r. rząd planuje zmniejszyć środki jakie zostaną wycofane z funduszu do 313,4 mld NOK (33,56 mld USD). Dla porównania, w tym roku kasa państwa ma być zasilona tą drogą kwotą rzędu 404,3 mld NOK, co odpowiadać ma 3,9 proc. wartości funduszu. To poziom wyższy niż 3,0 proc. jaki jest limitem konstytucyjnym, ale dzięki wykorzystaniu reguły zezwalającej na transfer środków z funduszu którego aktywa szacowane są na 1,1 bln USD w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi, a taką jest pandemia, mógł on zostać przekroczony. Na dodatek jest mniejszy niż 4,2 proc. zakładane w maju.