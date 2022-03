Norwegia chce zwiększyć wydobycie ropy i gazu

Dostęp do nowego, atrakcyjnego terenu poszukiwawczego jest filarem rządowej polityki dalszego rozwoju przemysłu naftowego – powiedział minister energii i ropy Terje Aasland.

Resort energetyki poinformował, że dodano udziały w 31 blokach poszukiwawczych na Arktycznym Morzu Barentsa, o które firmy naftowe mogą ubiegać się w ostatniej rundzie, oprócz innych obszarów na Morzu Barentsa, Morzu Północnym i Morzu Norweskim.

Norwegia jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w Europie po Rosji, wydobywając dziennie około 4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Prognozy mówią, że do 2024 r. zwiększy produkcję o około 9 proc.