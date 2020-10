Sześć norweskich morskich złóż ropy i gazu zostało zamkniętych w poniedziałek, ponieważ ich pracownicy rozpoczęli strajk. Związki zawodowe ubiegają się o podwyżki wynagrodzeń, pisze Reuters.

Według Norweskiego Stowarzyszenia Ropy i Gazu (NOG), protest zmniejszy łączne moce produkcyjne o nieco ponad 330 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Stanowi to 8 proc. produkcji.

Strajk rozpoczął się 30 września, kiedy grupa 43 pracowników zrzeszonych w związku zawodowym Lederne nie osiągnęła porozumień płacowych z NOG. Z czasem dołączała do niego coraz większa liczba osób. Aktualnie w proteście bierze udział 169 z 1003 członków załogi.

Zamknięte zostały cztery pola należące do koncernu Equinor i po jednym polu należącym do Neptune Energy i Wintershall Dea.

„Pracodawcy nadal nie wykazują chęci spełnienia naszych żądań, co powoduje eskalację” – stwierdził w oświadczeniu szef związku zawodowego Lederne, Audun Ingvartsen. Domaga się także, by pracownicy centrów zdalnego sterowania na lądzie otrzymywali takie same dodatki do wynagrodzeń, jak osoby stacjonujące na morzu. NOG stwierdziło, że nie może przystać na takie rozwiązanie.