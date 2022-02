Norweski fundusz majątkowy wyrzuca Rosję ze swojego portfela

Podyktowane jest to reakcją na inwazje wojsk rosyjskich na Ukrainę, choć pojawiają się głosy sprzeciwu, że norweski fundusz nie powinien ulegać presji politycznej, tak jak miało to miejsce do tej pory, i skupiać się wyłącznie na wypracowywaniu jak największych zysków. Szacuje się, pod koniec 2021 r. NBIM posiadał około 25 mld NOK (2,8 mld USD) aktywów związanych z Rosją.

W pierwszym etapie dezinwestycji fundusz – jak poinformowała jego rzeczniczka - zamraża swoje konta w Rosji, co oznacza, że nie będzie ani kupował, ani sprzedawał. Następnie we współpracy z ministerstwem finansów przygotuje plan wyprzedaży rosyjskich aktywów. Na razie nie przyjęto żadnego harmonogramu, choć przyznano, że taka operacja zajmie sporo czasu.

Dane udostępnione na stronie internetowej NBIM obejmujące 2020 r. pokazują, że największe udziały fundusz miał w Sbierbanku, Gazpromie, i Łukoilu.

Utworzony w latach 90-tych minionego wieku, fundusz, który gromadzi i inwestuje dochody Norwegii ze sprzedaży eksportowej ropy i gazu, od 2004 r. systematycznie weryfikuje soje portfele i inwestycje w oparciu o surowe zasady etyczne, zgodnie z którymi nie może m.in. posiadać aktywów związanych z produkcją niektórych rodzajów broni, tytoniu, a także wydobyciem i przerobem części kopalin, w tym węgla.

W poniedziałek decyzje o zamknięciu działalności na rosyjskim rynku opublikował norweski gigant naftowy, koncern Equinor (dawniej Statoil), który w 67 proc. należy do państwa.