Notowania rosyjskich akcji idą w górę. Rubel słabnie

We wtorek Gazprom poinformował, że jego zarząd zalecił wypłatę 51,03 rubli za akcję zwykłą dywidendy w pierwszej połowie 2022 r., co podniosło całkowitą wypłatę do 1,208 bln rubli (20,13 mld USD).

Dywidendy Gazpromu to delikatna kwestia dla rynku, który był rozczarowany czerwcową decyzją swojego głównego akcjonariusza, rządu rosyjskiego, o niewypłacaniu dywidendy z ubiegłorocznych zysków.

Kierowany przez grupę, denominowany w dolarach indeks RTS wzrósł o 3,6 proc., dochodząc do poziomu 1 255,7 pkt. Bazujący na rublu rosyjski indeks MOEX był o 4 proc. wyżej i dotarł do 2399,1 pkt, osiągając wcześniej najmocniejszy punkt od 30 maja.

Rubel był o 0,4 proc. słabszy w stosunku do dolara, docierając do poziomu 60,17. Stracił także 0,4 proc. w stosunku do euro, dochodząc do pułapu 60,25.