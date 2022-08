Rubel się umocnił, a rosyjskie akcje osiągnęły najwyższy poziom od 2 miesięcy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rubel umocnił się we wtorek, docierając do poziomu 60 wobec dolara i euro na początku handlu w Moskwie, podczas gdy wyższe ceny ropy pomogły pchnąć rosyjski indeks giełdowy do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy – donosi agencja Reuters.

Artyom Geodakyan / TASS / Forum