Nowa kazachstańska platforma nie dla Rosjan

Uruchomiona w środę w Kazachstanie platforma ITS umożliwia handel akcjami ponad 1,6 tys. największych firm, które są notowane na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ. Kazachscy inwestorzy mogą inwestować m.in. w papiery Intela, Microsoftu, Shella, Tesli czy koncernu AstraZeneca. W kolejnych etapach zyskają również dostęp do walorów notowanych na najważniejszych europejskich rynkach – londyńskim i frankfurckim – oraz giełd azjatyckich, przede wszystkim tej w Hongkongu.

Kazachstan prymusem: Kazachstan to największy rynek Azji Środkowej, który przewyższa wszystkie pozostałe wzięte razem. Także jeśli chodzi o nowości inwestycyjne wiedzie prym w regionie. Shamil Zhumatov / Reuters / Forum

ITS działa bardzo długo, bo od 11.00 do 3.00 lokalnego czasu. Dzięki temu lokalni inwestorzy nie będą musieli zarywać nocy chcą kupić papiery Coca Coli, czy IBM, ani – już niebawem - wstawać z kurami, aby sprzedać akcje Toyoty. To – jak przekonuje Czyngis Kanapjanow prezes ITS - tylko jedna z zalet nowej platformy.

- Jako jedyna z tego typu platform oferujemy naszym klientom możliwość kupowania nawet pojedynczych akcji danych spółek – mówi szef ITS.

Liczy na to, że dzięki nowej inicjatywie zwiększy się także liczba inwestorów, zainteresowanych papierami lokalnych kazachstańskich spółek. Kazachstan po masowych wystąpieniach społeczeństwa w styczniu 2022 r. przeprowadził nietypowe dla tego regionu świata reformy polityczne i reformuje obecnie swoją gospodarkę. Planuje m.in. prywatyzację m.in. poprzez giełdę wielu kontrolowanych przez państwo spółek, w tym także tych największych. Niedawno na rynku zadebiutował naftowy gigant Kazmunajgaz, a do wejścia na parkiet w 2024 r. przygotowuje się już linia lotnicza Air Astana.

Czyngis Kanapjanow ma nadzieję, że na kazachstańskim rynku kapitałowym pojawią się więc znaczący międzynarodowi inwestorzy pochodzący z głównie z państw Azji. Inaczej jednak patrzy na Rosję. ITS nie zamierza współpracować z tamtejszymi brokerami, ani oferować inwestorom papierów wartościowych rosyjskich firm.

- To nie mieści się w naszym modelu biznesowym – wyjaśnia lakonicznie Czyngis Kanapjanow.

Klienci będą mieli dostęp do nowej platformy transakcyjnej za pośrednictwem swoich brokerów oraz banków. Z ITS współpracować zamierza kilkunastu największych członków kazachstańskiej giełdy.

- Funkcjonujemy w modelu B2B2C – mówi prezes ITS.

Kazachstańska platforma będzie miała własne wskaźniki giełdowe.

- Pracujemy już wspólnie z uczestnikami rynku nad stworzeniem własnych indeksów. Będą to dwa wskaźniki, a ich utworzenie planowane jest w najbliższych miesiącach – mówi Aleksandr Diakowskij, dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Informacyjnych ITS.

Pierwszy z tych indeksów ma być wskaźnikiem szerokiego rynku i będzie się nazywał „ITS World”. Drugi ma być indeksem grupującym papiery odpowiadające islamskim standardom (większość mieszkańców Kazachstanu to muzułmanie).

- Drugim wskaźnikiem, nad którym pracujemy, jest indeks “Shariah”. Zauważyliśmy, że na rynku jest duże zainteresowanie finansami islamskimi i tego typu instrumentami inwestycyjnymi. Dlatego pracujemy właśnie nad takim indeksem, który umożliwi inwestowanie w koszyk papierów wartościowych, z których każdy spełnia zasady szariatu – deklaruje Aleksandr Diakowskij.

Uruchomienie platformy ITS odbyło się w pierwszym dniu Międzynarodowego Forum Astana, który był poświęcony przede wszystkim finansom.