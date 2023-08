Nowa Zelandia ograniczy wydatki rządowe

Słabe perspektywy gospodarcze zmusiły nowozelandzki rząd do ograniczenia planu wydatkowego. W ciągu najbliższych czterech lat chce on zaoszczędzić 4 mld NZD (2,4 mld USD), informuje Bloomberg.

Druga pod względem wielkości gospodarka regionu Australii i Oceanii boryka się z gwałtownym spadkiem popytu na swoje towary i produkty po tym jak ożywienie w Chinach dopadła mocna zadyszka. Ostatni kwartał 2022 r. i pierwszy br. stał pod znakiem kurczenia się nowozelandzkiej gospodarki, a eksperci twierdzą, że również w drugiej połowie 2023 r. PKB będzie notował spadki. Rosnące stopy procentowe i wysoka inflacja mocno ograniczyły wydatki konsumentów.

Główne oszczędności rządowe upatrywane są m.in. w redukcji wydatków na konsultantów i wykonawców, a także w zmniejszaniu przyszłych ulg budżetowych. Ogłoszone w poniedziałek środki pomogą utrzymać dług netto na poziomie poniżej 30 proc. PKB i powrót budżetu do nadwyżki „w okresie prognozy”, czyli do czerwca 2027 r. Tym samym zanegowana została wcześniejsza projekcja z maja, zgodnie z którą, powrót do nadwyżki miał nastąpić w kończącym się w czerwcu 2026 r. roku budżetowym.

Tymczasem, jak okazało się, w okresie 11 miesięcy do maja 2023 r. dochody podatkowe nie spełniły oczekiwań i okazały się o ponad 2 mld NZD niższe niż było zapisane w budżecie.