Nowe ponad 2,5-miesięczne minima EUR/USD Wojciech Białek, analityk TMS Brokers

W USA i Kanadzie w pierwszy poniedziałek września obchodzone jest Święto Pracy, więc wczoraj tamtejsze rynki finansowe były nieczynne. Dziś ok. godz. 9:35 kontrakty na główne amerykańskie indeksy notowały niewielkie spadki (S&P 500 -0,18 proc.). We wtorek na giełdach Azji i Oceanii przeważały zniżki, ale z tej tendencji wyłamał się japoński Nikkei 225, który po wzroście o 0,3 proc. osiągnął swój najwyższy poziom od miesiąca (japoński rynek akcji lubi ponownie słabnącego jena?). Zgodnie z oczekiwaniami bank centralny Australii nie zmienił dziś wysokości swojej stopy procentowej i pozostała ona na poziomie 4,1 proc. (All Ordinaries Index -0,12 proc.)

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl