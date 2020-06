Emilewicz: koszt budowy Ostrołęki C trzeba teraz szacować na 8-9 mld zł

Eksperci wskazują, że koszt budowy bloku energetycznego Ostrołęka C nie zamknie się w 6 mld zł, trzeba go dziś szacować na 8-9 mld zł, wskazała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że projekt budowy może wymagać korekty, co związane jest z unijną polityką klimatyczną.