Nowy fundusz sięga po kapitał milenialsów

Millennials VC do przejętego portfela czterech spółek dołoży w ciągu roku jeszcze sześć. Oferuje im na start milion złotych, a inwestorom – 20 proc. dywidendy.

Bartosz Mazurek to twórca Szkoły Inwestowania i współtwórca platformy equity crowdfundingu Crowdway. Kilkunastoletnie doświadczenie i obserwacja zmian na rynku skłoniła go do założenia, wspólnie z zespołem, funduszu wpisującego się w niszę rynkową. W 2019 r. odkupił większościowy pakiet w Arkley II Seed Fund, a w listopadzie stworzył markę Millennials Venture Capital ASI – skierowaną przede wszystkim do inwestorów z cyfrowego pokolenia Y urodzonych w latach 80. i 90.

– Mówimy więc o osobach aktywnych zawodowo lub prowadzących własne biznesy. Większość założycieli spółek, z którymi rozmawiamy, to milenialsi. W skali Polski i świata to najsilniejsza konsumencko grupa społeczna, a jej przedstawiciele zdążyli zgromadzić kapitał – wyjaśnia Bartosz Mazurek, prezes Millennialsa. Fundusz kusi modelem podziału zysku. – Wszyscy lubimy regularnie dostawać pieniądze na konto i czuć, że nasza inwestycja „żyje”. Dlatego 20 proc. zysku netto z wyjść oraz działalności operacyjnej będziemy wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy, a pozostałe 80 proc. reinwestować – mówi Bartosz Mazurek. Dubel to za mało Fundusz Millennials, którego prezesem jest Bartosz Mazurek, interesuje 10-20 procentowy udział w spółkach o wycenie 1-5 mln EUR. Zamierza wychodzić z nich głównie za granicą, gdy kapitalizacja sięgnie przynajmniej 20 mln EUR. Liczy na co najmniej pięciokrotny zwrot z inwestycji. Anna Maria Zagórska Zbiórka przed IPO Millennials pozyskał w grudniu od prywatnych inwestorów (igreki stanowią już niemal połowę z nich) 6 mln zł. W tym miesiącu ruszy z ofertą prywatną dla maksymalnie czterech inwestorów profesjonalnych, tzn. gotowych wyłożyć co najmniej 100 tys. EUR i mających odpowiednie doświadczenie – głównie właścicieli średnich i dużych firm. Przy wyborze będzie kierował się m.in. możliwością osiągnięcia synergii ze spółkami portfelowymi. Natomiast przed debiutem na NewConnect, zaplanowanym na IV kw. 2021 r., przeprowadzi rundę publiczną w ramach equity crowdfundingu. – Prawdopodobnie na platformie Crowdway, która wciąż jest mi bliska. Sięgniemy przynajmniej po 1 mln EUR. Zależy nam m.in. na powiększeniu bazy inwestorów przed debiutem – mówi Bartosz Mazurek. Perspektywiczne branże Millennials przejął portfel czterech spółek wyceniany na koniec 2019 r. na 11,5 mln zł (w 2020 r. jego wartość wzrosła). Za 7,9 mln zł według starej wyceny odpowiada pakiet 17,9 proc. akcji w Tespacku (fotowoltaika konsumencka, m.in. power banki). Do tego dochodzą Robo Wunderkind (roboty uczące programowania), Bivrost (rozwiązania VR i AR) oraz Lovely (projekt w trakcie reaktywacji). Dwie pierwsze są już na etapie szybkiego wzrostu, a pozostałe to wciąż wczesny rozwój. W przypadku własnych inwestycji fundusz stawia na polskie i zagraniczne spółki w fazie szybkiego wzrostu z branż AI, e-commerce, fintech, medtech itd. – To najwięksi beneficjenci zmian wywołanych przez pandemię koronawirusa i mają perspektywy na dynamiczny wzrost przez najbliższą dekadę – uważa prezes Millennialsa. Giełdowe plany Fundusz chce utrzymywać w portfelu minimum dziesięć spółek. Zamierza skompletować portfolio do połowy 2022 r. Będzie inwestował na start 1 mln zł, ale deklaruje łączne wsparcie w okresie akceleracji na poziomie 1-2 mln EUR. Dwie transakcje planuje sfinalizować do końca czerwca. – Inwestujemy w maksymalnie pięcioletniej perspektywie, po tym okresie fundusze zagraniczne zapewnią spółkom lepsze wsparcie. Równolegle dopuszczamy IPO na NewConnect oraz giełdzie AIM w Londynie lub Nasdaq First North w Szwecji – stwierdza Bartosz Mazurek. Z Tespacka Millennials chce wyjść poprzez IPO w Londynie najpóźniej w 2022 r., podobną strategię zaproponuje akcjonariuszom Robo Wunderkind. Na wyjście z Lovely daje sobie jeszcze trzy lata, natomiast dla Bivrosta szuka inwestora branżowego z rynku TMT (telekomunikacja, media, technologia) jeszcze w tym roku.