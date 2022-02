Nowy rekord instalacji wiatrowych w Europie, ale to ciągle za mało

Według danych organizacji branżowej WindEurope, w 2021 r. na Starym Kontynencie zainstalowano instalacje o mocy 17,4 GW, co oznacza 18-proc. wzrost względem roku poprzedniego. W samej Unii Europejskiej było to 11 GW. Zdaniem WindEurope, to poziomy zupełnie nie odpowiadające założeniom i strategii klimatycznej.

Aby osiągnąć cel 40 proc. energii odnawialnej na 2030 r., UE musi budować 30 GW nowych instalacji wiatrowych rocznie – powiedział Giles Dickson, dyrektor generalny WindEurope.

Tymczasem UE zamierza do 2030 r. obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. Źródła odnawialne w miksie energetycznym mają – zgodnie z propozycją – zwiększyć się z obecnego celu na poziomie 32 proc. do co najmniej 40 proc. w roku 2030.

Jak wynika z raportu WindEurope, w ubiegłym roku wiatrowe instalacje lądowe dodały 14 GW, a sektor offshore 3,4 GW. Farmy wiatrowe w Europie wyprodukowały 437 TWh energii elektrycznej, zaspokajając 15 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w UE i Wielkiej Brytanii.