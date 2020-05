Nowych tarcz już nie będzie

Rząd nie pracuje już nad kolejnymi wersjami przepisów antykryzysowych. Dotychczas do firm trafiło ok. 56 mld zł, czyli trochę mniej niż połowa programu pomocowego, poinformowała w piątek "Rzeczpospolita".

"Tarcza 4.0, nad którą prace obecnie kończy Sejm, będzie prawdopodobnie już ostatnią, a jeśli będą nowe pakiety wsparcia, to będę one dotyczyć raczej konsumentów – np. podwyżki świadczeń dla bezrobotnych czy bonu na turystykę" - czytamy w dzienniku.



"Z naszego punktu widzenia, to niedobrze, ponieważ wiele ważnych postulatów biznesu wciąż nie zostało uwzględnionych" – ocenił w rozmowie z "Rz" Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. "Tymczasem część firm w najbliższych miesiącach, nawet po odmrożeniu gospodarki, nie będzie w stanie samodzielnie stanąć na nogi" – dodał.



"Z drugiej strony organizacje biznesowe zauważają, że może i dobrze, że rząd ograniczy swoją działalność legislacyjną. Trzeba się skupić na udrożnieniu pomocy z pierwszych wersji tarczy antykryzysowej, bo wiele firm wciąż nie może się jej doczekać" – podkreślił z kolei Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.