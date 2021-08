O pieniądzach tkwiących w zębach [PODCAST]

Goście "PB do słuchania" opowiadają o kondycji rynku stomatologicznego w Polsce i jego atrakcyjności dla inwestorów oraz o tym, dlaczego to wszystko musi kosztować

“Dlaczego to wszystko tyle kosztuje” - spytała niedawno jedna z dziennikarek “PB” po wizycie w gabinecie dentystycznym. No właśnie, dlaczego? Stomatologia to zdecydowanie najmocniej sprywatyzowany segment polskiego rynku usług medycznych. Zęby leczymy przede wszystkim z własnej kieszeni - około 40 proc. wydatków na prywatną ochronę zdrowia to właśnie wydatki na wizyty u dentystów, a budżet Narodowego Funduszu Zdrowia na takie zabiegi jest proporcjonalnie wyraźnie mniejszy, niż budżety jego europejskich odpowiedników.

Audycja rozpoczyna się od rozmowy z Joanną Szyman, wiceprezeską firmy doradczej Upper Finance Med Consulting i doświadczoną menedżerką. Przedstawia ona podstawowe fakty o wielkości rynku i panującym na nim układzie sił, a także prognozuje, w jakim tempie może rosnąć i w którym kierunku podążać.

Drugi gość to Łukasz Sowa, dyrektor zarządzający spółki Exactus, organizującej targi stomatologiczne CEDE. Mierzy się on m.in .z pytaniami o to, czy żyjemy teraz w złotej erze stomatologii, czy też kiedyś trawa dla dentystów była zieleńsza, a także o to, jak pandemia wpłynęła na tę branżę i jak wygląda powrót do normalności.

Daniel Petryczkiewicz, szef projektu rozwoju stomatologii w grupie Lux Med, opowiada o strategii rozwoju lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce w segmencie stomatologicznym oraz o tym, czy bardziej opłaca się kupować istniejące kliniki i gabinety, czy od zera inwestować w placówki własne.

Inwestorskie spojrzenie prezentuje też Andrzej Różycki, partner zarządzający w funduszu Tar Heel Capital, który w ubiegłym roku stał się pierwszym poważnym inwestorem finansowym w branży stomatologicznej - i już wkrótce chce wskoczyć do rynkowej pierwszej trójki.

Podcast kończy rozmowa z lekarzem dentystą Radosławem Latałą, który leczy zęby już od ponad dwóch dekad i tłumaczy, czemu wizyty w gabinecie dentystycznym muszą swoje kosztować, a także opowiada o tym, jak przez lata zmienił się stan uzębienia Polaków i jakie zabiegi zyskują na popularności.

