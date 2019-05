O technologiach językiem biznesu

13 czerwca na stadionie warszawskiej Legii odbędzie się Kongres MIT Sloan Management Review, w trakcie którego światowej klasy eksperci przekażą uczestnikom najnowszą wiedzę na temat transferu technologii do świata biznesu

W dobie przemysłu 4.0 technologia stała się nie tylko narzędziem pomocnym w prowadzeniu biznesu, ale wręcz jego esencją i kluczem do dalszego rozwoju. Wystarczy wspomnieć, że sześć najwięcej wartych firm na świecie to firmy technologiczne i internetowe. Pierwsza piątka należy do USA: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook, szósty jest chiński Alibaba. Przeważające w tym gronie firmy internetowe istnieją zaledwie od 20 lat i osiągnęły sukces dzięki budowaniu sieci internetowej, tworzeniu rozwiązań platformowych, wykorzystaniu automatyzacji i uczenia maszynowego oraz efektywnej analizie danych w czasie rzeczywistym. Przewagą tych firm są więc cyfrowe kompetencje zaszyte w ich DNA i właśnie dlatego to one wytyczają dziś nowe trendy w biznesie.

Badanie kompetencji cyfrowych

Jednak pozostałe firmy, działające w bardziej tradycyjnych modelach biznesowych, chcąc myśleć o dalszym rozwoju, muszą wpleść cyfrowe rozwiązania w swoje strategie i procesy zarządcze. Nic więc dziwnego, że z roku na rok rośnie zainteresowanie digitalizacją wśród przedsiębiorców, w tym naszych czytelników i uczestników programów szkoleniowych. Od 16 lat ICAN Institute jest wydawcą polskiej edycji „Harvard Business Review”, a od blisko 20 lat prowadzi prestiżowe szkolenia dla biznesu. Pytania płynące od czytelników i studentów oraz zgłaszane przez nich problemy pokazały nam, że coraz bardziej pożądanymi kompetencjami w biznesie, oprócz przywódczych, strategicznych i zarządczych, staje się właśnie zrozumienie nowych technologii i umiejętność ich wykorzystania w biznesie. Wiedzę na te tematy staramy się dostarczać naszym klientom w coraz szerszym zakresie, jednak oni chcą wciąż więcej i więcej.

Te oczekiwania na styku biznesu i technologii zainspirowały nas do bardziej szczegółowych badań na temat cyfrowej dojrzałości polskich przedsiębiorstw. Dlatego nasz dział badawczy ICAN Research przeprowadził w kwietniu br. kilkaset wywiadów wśród przedstawicieli dużych i średnich firm, reprezentujących różne funkcje zarządcze. Analiza zebranych odpowiedzi pokazała, że polskie firmy znajdują się na bardzo różnych etapach zaawansowania cyfrowego.

Co czwartą firmę zaliczyliśmy do grona liderów transformacji, którzy wiedzą, czego oczekują po cyfrowej zmianie i już ją realizują.W tej grupie znalazły się największe firmy usługowe, traktujące cyfrową zmianę z najwyższym priorytetem. Potrafią one nie tylko wdrażać nowe technologie, lecz również czerpać z nich korzyści. Inicjatywy technologiczne wspiera kultura organizacyjna, a w cyfrową zmianę są zaangażowani menedżerowie najwyższego szczebla. Liderów transformacji wyróżnia to, że częściej niż inne firmy zrealizowali w ostatnich latach swoje plany sprzedażowe.

Na drugim biegunie znalazła się grupa licząca prawie połowę ankietowanych, określona przez nas jako analogowi tradycjonaliści. Przedstawiciele segmentu preferują tradycyjny sposób działania, a cyfrowa transformacja nie jest traktowana jako priorytet. Wśród tradycjonalistów dominują średniej wielkości firmy handlowe i produkcyjne. Zazwyczaj najlepiej zdigitalizowany mają obszar finansów i na tym poprzestają. Brakuje wizji i jasnego określenia roli technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Środkowym segmentem, reprezentowanym przez ponad jedną czwartą ankietowanych, są cyfrowi praktycy mający problem z określeniem roli cyfrowej transformacji w ich rozwoju. Firmy z tej grupy cyfryzują się powoli i twierdzą, że potrzebują dłuższej perspektywy, żeby korzystać z efektów prowadzonych inicjatyw. Inwestycje w digitalizację są zdominowane przez pragmatyzm, a nie patrzenie w przyszłość — rozwiązanie musi być praktyczne i wspierać biznes.

Merytoryczne wsparcie dla firm

Widząc tak zróżnicowany poziom rozwoju cyfrowego i różną skalę potrzeb tych trzech grup, zrozumieliśmy, że tylko kompleksowe podejście pozwoli nam stworzyć ofertę, która poprzez działalność wydawniczą i szkoleniową zaspokoi odmienne potrzeby naszych klientów. Postanowiliśmy więc sięgnąć po najlepsze światowe rozwiązania. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Massachusetts Institute of Technology, najlepszą uczelnią techniczną na świecie, i jako pierwsi wprowadziliśmy na lokalny rynek magazyn „MIT Sloan Management Review”. W ramach nowego tytułu, a w zasadzie platformy obejmującej kwartalnik, raporty badawcze, stronę internetową, newslettery i skupioną wokół społeczność, będziemy regularnie prezentować metody i narzędzia pozwalające maksymalizować zyski dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz innowacji. Zamierzamy przy tym nie tylko oprzeć się na doświadczeniach z rynku amerykańskiego, ale też blisko współpracować z polskimi liderami cyfrowej zmiany i szeroko korzystać z ich doświadczeń.

Z okazji debiutu nowego tytułu 13 czerwca na stadionie warszawskiej Legii odbędzie się Kongres MIT Sloan Management Review. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, dzięki której uczestnicy zyskają możliwość zdobywania wiedzy z zakresu transferu technologii do świata biznesu bezpośrednio od światowej klasy ekspertów. Wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją, by poznać międzynarodowe autorytety oraz uznanych liderów cyfrowych transformacji przedsiębiorstw. Na uczestników kongresu czekają praktyczne wskazówki dotyczące digitalizacji przedsiębiorstw oraz solidna dawka wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dla biznesu, płynących nie tylko z Massachusetts Institute of Technology, ale też firm, takich jak: Netflix, IBM, Asymco czy — z rodzimego podwórka — Tauron. Nasi goście dowiedzą się, jak wiedzę o najnowszych trendach technologicznych przełożyć na działania zwiększające efektywność firmy, zespołów i pracowników. A w ramach spotkań networkingowych będzie można porozmawiać bezpośrednio z praktykami cyfrowej zmiany.

Do udziału w kongresie zapraszamy zarówno przedsiębiorców, liderów, prezesów i menedżerów poszukujących wiedzy o możliwości wykorzystania nowych technologii w ich firmach, jak i przedstawicieli firm technologicznych i start-upowców chcących lepiej poznać punkt widzenia ich potencjalnych klientów.