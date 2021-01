Obajtek: PKN Orlen rocznie inwestuje od 8 do 9 mld zł

PKN Orlen przeznacza na inwestycje rocznie od 8 do 9 mld zł od petrochemii poprzez energetykę, sektor detaliczny czy nowe technologie - poinformował podczas piątkowego posiedzenia sejmowych komisji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Będę budował koncern multienergetyczny, koncern, który będzie bardzo mocno inwestował w rafinerie, innowacje, alternatywne paliwa, nowoczesną energetykę. Będziemy rozbudowywać spółki zależne" - powiedział Obajtek podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz kultury i środków przekazu.

"PKN Orlen bardzo mocno inwestuje w rozwój. Budujemy nowoczesną petrochemię, idziemy w filar energetyczny, bardzo mocno rozwijamy również detal nie tylko w Polsce, ale poza granicami. To są wydatki na inwestycje rzędu 8-9 mld zł rocznie" - dodał.

Daniel Obajtek poinformował, że inwestycje Orlenu nie tylko bardzo mocno wzmacniają polską gospodarkę, ale również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przypomniał, że PKN Orlen prowadzi dużo procesów akwizycyjnych, które wzmacniają płocką grupę i tworzą dodatkowe gałęzie biznesowe spółki.

Według prezesa jedną z największych akwizycji jest przejęcie Grupy Lotos, dzięki czemu połączona firma będzie mogła m.in. dokonywać wspólnych zakupów ropy naftowej i optymalizować koszty.

Obajtek podkreślił, że nigdy w historii płockiej spółki PKN nie inwestował tylu środków co obecnie, ani nigdy nie notowano takiej skali przejęć innych podmiotów.

Powiedział, że Orlen rozwija wszystkie filary swojego biznesu. “Takim filarem jest segment detalu. W detalu sprzedajemy nie tylko paliwa. Bardzo mocno rozwija się sprzedaż pozapaliwowa. Dlatego Orlen bardzo mocno rozwija sieć punktów sprzedaż pozapaliwowej w kraju i za granicą” - stwierdził.

Wyjaśnił, że aby rozwinąć sprzedaż pozapaliwową Orlen kupił Ruch, by w tych punktach sprzedaży rozwijać m.in. usługi kurierskie poprzez możliwość odbioru paczek w punktach Ruchu.

Odnosząc się do zakupu Polska Press Obajtek mówił, że motywacją do tego przejęcia było m.in. zwiększenie efektywności działań reklamowych i marketingowych grupy Orlen.

“Jako koncern bardzo mocno inwestujemy w mediach, inwestujemy w reklamy, tytuły, promocje. Będziemy inwestować w swoje media (...) automatycznie będziemy więcej zarabiać. Dotrzemy do jak największej grup naszych klientów. To jest zadanie biznesowe” - stwierdził.

Obajtek podkreślił, że PKN Orlen jest grupą międzynarodową, która 40 proc. swoich przychodów zawdzięcza rynkowi polskiemu, a pozostałe 60 proc. pochodzi z rynków zewnętrznych.

W listopadzie 2020 r. PKN Orlen informował, że przejmuje kontrolę nad Ruch i obejmuje 65 proc. akcji spółki.

Płocki koncern o złożeniu oferty kupna Polska Press poinformował 7 grudnia 2020 roku. Transakcja - jak podano wówczas w komunikacie Orlenu - wpisuje się w strategiczne plany PKN dot. wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej, a płocki koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Koncern podkreślił, że "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Według Orlenu Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. "Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych" - poinformował Orlen. Dodano, że funkcjonują w 15 z 16 województw, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży.

Orlen podał, że portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online, co czyni go liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: Polska The Times, Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski, Express Ilustrowany, Echo Dnia, czy Dziennik Zachodni.

Ponadto Polska Press ma bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w Polsce. Według płockiej spółki, dzięki temu w ramach Grupy Orlen będzie możliwe utworzenie nowych modeli biznesowych.