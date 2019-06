Obajtek: wniosek do KE ws. fuzji Orlenu z Lotosem planowany do końca czerwca

Wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do planów dot. fuzji płockiego koncernu z Lotosem. Dodał, że złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Europejskiej planowane jest do końca czerwca.

Mówiąc w czwartek o planach fuzji z Lotosem prezes PKN Orlen stwierdził, że „wszystko idzie zgodnie z planem”.



Dodał, że złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Europejskiej planowane jest do końca czerwca. "Pracujemy intensywnie nad warunkami. Takie procesy trwają, ale chcemy go zdecydowanie przyspieszyć" - powiedział.