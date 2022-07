Obawy o recesję przeważają na rynku ropy

Mimo obaw o dostawy ropy naftowej do Europy w obliczu sankcji narzuconych na Rosję, większy wpływ na ceny ropy mają negatywne nastroje związane z nadchodzącą recesją, która w opinii wielu inwestorów, jest już dominującym scenariuszem. Spowolnienie gospodarcze uderzyłoby niewątpliwie w popyt na ropę – a wysokie ceny paliw już teraz przyczyniają się do ograniczonego popytu wśród konsumentów.

Pozostałe informacje dotyczące rynku ropy naftowej, mają mniejsze przełożenie na ceny surowca. Rozszerzony kartel OPEC+ nie zaskoczył i wczoraj, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, podtrzymał zamiar zwiększenia wydobycia ropy naftowej o 648 tys. baryłek w sierpniu, czyli o tyle samo co w lipcu. O Bliskim Wschodzie może być jednak głośno jeszcze w połowie bieżącego miesiąca, bowiem właśnie na wtedy zaplanowana jest wizyta dyplomatyczna Joe Bidena w tym rejonie świata. Chociaż amerykański prezydent otwarcie powiedział, że nie będzie bezpośrednio naciskał na Arabię Saudyjską w kwestii zwiększania produkcji ropy naftowej, to jego zdanie na ten temat jest szeroko znane. Z tej przyczyny, inwestorzy oczekują, że temat wielkości wydobycia ropy i tak zostanie poruszony podczas tej wizyty.

Tymczasem w Norwegii zapowiedziany został strajk pracowników kilku platform wydobywczych, należących do spółki Equinor. Związki zawodowe ogłosiły, że strajk, powiązany z negocjacją warunków pracy, ma się rozpocząć 5 lipca. Protest doprowadzi do wstrzymania produkcji ropy na poziomie 83 tys. baryłek dziennie (tyle w poprzednim roku łącznie produkowały platformy objęte strajkiem), co oznacza około 4% norweskiej produkcji ropy. W skali świata, nie jest to jednak na tyle duża liczba, aby miała ona przeważające znaczenie dla cen ropy.