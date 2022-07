Ropa spadła o 2 proc. z powodu niepewności co do przyszłej produkcji OPEC+ i obaw o recesję

Kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą we wrześniu spadły o 2,62 USD, czyli 2,3 proc., do 109,83 USD za baryłkę. Kontrakt sierpniowy, który wygasa w czwartek, spadł o 1,36 USD, 1,2 proc., do 114,90 USD za baryłkę.

Kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate (WTI) w USA spadły o 3,22 USD, czyli 2,9 proc., do 106,56 USD za baryłkę.

Grupa producentów OPEC+, w tym Rosja, zgodziła się w czwartek po dwóch dniach spotkań utrzymać swoją strategię produkcji. Od września klub producencki unikał dyskusji na temat polityki.

Wcześniej OPEC+ decydował o zwiększaniu wydobycia każdego miesiąca o 648 tys. baryłek dziennie (bpd) w lipcu i sierpniu.