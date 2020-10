Obligacje popularne, ale mało perspektywiczne

Fundusze obligacji mogą jeszcze przez kilka kwartałów przynosić zyski, jednak posiadacze ich jednostek powinni rozważyć inne możliwości

We wrześniu do oferowanych przez krajowe towarzystwa funduszy obligacji napłynęło o 2,3 mld zł więcej kapitału, niż z nich odpłynęło. W ubiegłym miesiącu ta grupa funduszy odpowiadała za około 95 proc. całości napływów netto do wszystkich funduszy inwestycyjnych. Choć rentowności obligacji są bliskie historycznemu minimum, to wśród 15 funduszy o najwyższym saldzie napływów aż 13 rekrutowało się spośród funduszy obligacji i gotówkowych. Liderem pod względem napływów był NN Krótkoterminowych Obligacji, którego wrześniowe saldo wyniosło 280 mld zł (od początku roku napłynęło do niego ponad 1,2 mld zł).