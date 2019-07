Od poniedziałku mniej pociągów na trasie z centrum Warszawy do Rembertowa

W poniedziałek rusza remont torów podmiejskiej linii kolejowej w okolicach stacji Warszawa Rembertów. W związku z tym będzie nią kursowało mniej pociągów. W zamian zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Remont ma się zakończyć 31 sierpnia.

Pasażerowie pociągów kursujących na trasie z centrum Warszawy do Rembertowa muszą uzbroić się w cierpliwość. W poniedziałek rusza remont torowiska w okolicy stacji Warszawa Rembertów.



Jak informuje stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, większość pociągów SKM linii S2 kursować będzie tylko do lub ze stacji Warszawa Wschodnia. Liczba pociągów KM przejeżdżających przez Rembertów zostanie ograniczona. Część pociągów nie będzie zatrzymywać się na stacji Warszawa Rembertów.



W związku z remontem uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS2, kursująca w 1 i 2 strefie biletowej. Autobusy pojadą trasą: Dw. Wschodni (Lubelska) - Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna - Grochowska - Płowiecka - Marsa - Cyrulików - Okuniewska - Piłsudskiego - Dworcowa - Krasińskiego - (powrót: 3 Maja – Głowackiego – Krasińskiego) Staszica - Bema - Kraszewskiego - Narutowicza (powrót: Narutowicza - Bema) - Sulejówek Miłosna-Pomnik.



W skróconych kursach autobusy ZS2 pojadą trasą: Wiatraczna - Grochowska - Płowiecka - Marsa – PKP Rembertów lub w wariancie: Dw. Wschodni (Lubelska) - Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna - Grochowska - Płowiecka – Marsa - PKP Rembertów.



Autobusy linii zastępczej zatrzymywać się mają jedynie na wybranych przystankach - zasadniczo przy stacjach kolejowych objętych ograniczeniami ruchu kolejowego oraz na przystankach węzłowych. Nie będzie przystanków dla linii ZS2 w rejonie stacji kolejowej Warszawa Wola Grzybowska, ponieważ kursują tu linie 173 i 514.



Podczas remontu wszystkie rodzaje biletów ZTM będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek-Miłosna z uwzględnieniem stref biletowych.



Pasażerowie z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 06.07, godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej KM muszą je uprzednio aktywować.



Natomiast bilety KM wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe będą honorowane w SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, a także w autobusach: 123 na odcinku Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną, 143 pomiędzy GUS a Rembertów Kolonia, 173 na odcinku Dw. Wschodni – Stara Miłosna, 183 pomiędzy Wiatraczną a Zieloną, 198 na odcinku PKP Wesoła – Stara Miłosna, 514 pomiędzy Metrem Politechnika a Wolą Grzybowską. Bilety KM będą także honorowane w autobusach i tramwajach na odcinkach linii obsługujących ciągi: pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i most Poniatowskiego – al. Waszyngtona – Wiatraczna – Gocławek - Płowiecka; Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona; Dw. Wschodni – Wiatraczna.