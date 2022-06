Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto – przekazał we wtorek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, po posiedzeniu Rady Ministrów.

fot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu