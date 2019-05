Odbicie na giełdach w USA

Wtorkowa sesja przyniosła odreagowanie ostatnich spadków na amerykańskich giełdach. Potencjał strony popytowej rósł z każdą upływająca godziną, choć po jednym wzrostowym dniu, trudno powiedzieć, czy siła obozu byków będzie na tyle duża, by przez dłuższy czas dyktować warunki na Wall Street.

W poniedziałek indeksy Dow Jones IA i S&P500 odnotowały największe przeceny od 3 stycznia po Tm jak Chiny wprowadziły kontruderzenie względem amerykańskich ceł. Sytuacje nieco uspokoiły deklaracje prezydenta Donalda Trumpa, że opowiada się on za dalszym dialogiem i negocjacjami z przedstawicielami chińskich władz odnośnie taryf handlowych.

Zobacz więcej NYSE, Wall Street Bloomberg

Za zakupem akcji przemawiały także opublikowane we wtorek dane makro. Dotyczyły one przede wszystkim cen importu, które w kwietniu wzrosły o 0,2 proc. To znacznie mniej niż oczekiwali ekonomiści (+0,7 proc.). To kolejny czynnik przemawiający za utrzymaniem zachowawczej i ostrożnej polityki przez władze monetarne odnośnie stóp procentowych. A ich niski, jak dotychczas poziom uatrakcyjnia rynek akcji.

Na wartości zyskiwało dziewięć z 11-tu głównych sektorów wchodzących w skład indeksu S&P500. Najwięcej rósł sektor energetyczny, który wspierała zwyżka notowań ropy.

Spośród notowanych spółek dobry dziań mieli akcjonariusze koncernu Coca-Cola. Rosnąca momentami o ponad 2,2 proc. wycena to zasługa podwyższenia do „przeważaj” rekomendacji dla producenta napojów spożywczych przez analityków banku Morgan Stanley. Drożały też papiery giganta medialnego, koncernu Walt Disney, który podpisał umowę z Comcastem ws. przejęcia pełnej kontroli nad serwisem streamingowym Hulu, należącym do telekomunikacyjnego potentata.

Na zamknięciu sesji indeks Dow Jones IA rósł o 0,82 proc. Wskaźnik S&P500 zyskiwał o 0,80 proc. a technologiczny Nasadaq drożał o 1,14 proc.