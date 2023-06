OECD podpisała umowę partnerską z Ukrainą, która chce być członkiem Organizacji

Partnerstwo OECD-Ukraina zostało sformalizowane przez sekretarza generalnego OECED Mathiasa Cormanna i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, którzy uczestniczyli w spotkaniu ministerialnym tej instytucji w Paryżu, prowadzonym w formie wideokonferencji.

Porozumienie „będzie stanowić podstawę programu reform i odbudowy Ukrainy” oraz „pomoże temu krajowi czynić postępy na drodze do członkostwa w OECD i UE, do czego aspiruje” – napisano w komunikacie.

Ukraina od października 2022 r. prowadzi dialog akcesyjny z OECD i jest to wstępny proces na drodze do członkostwa w instytucji skupiającej 38 krajów rozwiniętych. OECD zajmuje się kwestiami ekonomicznymi, w tym m.in. przejrzystością podatkową czy korupcją.

Rada OECD zaprosiła Ukrainę do przyjęcia Programu Krajowego, by dalej pogłębić współpracę z Organizacją. Program Krajowy to narzędzie służące wykorzystywaniu przez państwa współpracujące dobrych praktyk OECD, wzmocnienia instytucji i prowadzenia skutecznych reform politycznych.

Współpraca z Ukrainą będzie dotyczyła m.in. wzmocnienia instytucji i zarządzania, walki z korupcją, przyciągania inwestycji sektora prywatnego oraz tworzenia podstaw niezbędnych do zapewnienia trwałego dobrobytu ludności – podkreślił Cormann. "Ułatwi też przystąpienie Ukrainy do UE" - dodał sekretarz generalny OECD.