OECD rekomenduje Polsce zacieśnienie fiskalne

OECD prognozuje wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w '21 do 3,0 proc. i utrzymywanie się w tym horyzoncie inflacji blisko 3 proc., wynika z listopadowej edycji raportu "Economic Outlook". Ekonomiści OECD zalecają Polsce zacieśnienie fiskalne i wcześniejsze podwyżki stóp proc., by ograniczyć presję inflacyjną.

"Wzrost gospodarczy pozostanie solidny, choć spowolni do 3,0 proc. z 3,8 proc. w 2020 r. Zarówno prywatne, jak i publiczne inwestycje spowolnią, a niski wzrost globalnego handlu ograniczy (dynamikę - PAP) eksportu. Wzrost konsumpcji prywatnej stopniowo wyhamuje, wraz z zanikiem wpływu nowych transferów socjalnych i obniżek podatków. Malejące przyrosty zatrudnienia oraz stały spadek pracujących skutkować będzie (...) redukcją stopy bezrobocia" - napisano w raporcie.



OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.



"Pomimo solidnego wzrostu, mocno ekspansywna polityka fiskalna w 2019 i 2020 r. zwiększy deficyt (sektora gg - PAP) z 0,2 proc. w 2018 r. do 1,4 proc. w 2021 r. (...) Właściwe byłoby dokonanie zacieśniania fiskalnego, by zrównoważyć rosnącą presję wydatkową związaną ze starzeniem się społeczeństwa w średnim terminie" - uważa OECD.



OECD prognozuje, że inflacja w Polsce w 2020 r. wyniesie 2,9 proc., a rok później 2,8 proc., w związku z czym wcześniejsza niż w 2021 r. podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć presję inflacyjną.



"Wzrost płac może pozostać solidny, co odzwierciedla rosnące ograniczenia po stronie podażowej, stałe podwyżki płacy minimalnej oraz podwyżki w sektorze publicznym. Rosnące koszty pracy, ceny energii, a także podwyżki akcyzy na tytoń, będą pchać inflację w górę w latach 2020-21. Choć oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w najbliższych 2 latach, rozpoczęcie wcześniejszych podwyżek stóp procentowych pomogłoby ograniczyć presję inflacyjną" - napisano w raporcie.



OECD rekomenduje Polsce przeprowadzenie reform strukturalnych, które miałyby wzmocnić wzrost gospodarczy w średnim terminie, dotyczących spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym oraz niskiej wydajności pracy.



Wśród propozycji reform znajdują się: zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi, by poprawić udział kobiet w rynku pracy; stworzenie ram monitoringu imigracji oraz wprowadzenie polityki integracyjnej, by przyciągnąć i zatrzymać w Polsce wykwalifikowanych imigrantów; zachęcanie do dłuższego uczestnictwa w rynku pracy; zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; prowadzenie przewidywalnej i długoterminowej polityki klimatycznej, przy stosowaniu zachęt podatkowych.