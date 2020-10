Kartel OPEC nie jest optymistyczny w swoich prognozach. Uaktualniona projekcja zakłada niższy niż wcześniej oczekiwano wzrost popytu na ropę w przyszłym roku, donosi Reuters.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) spodziewa się obecnie, że globalne zapotrzebowanie na surowiec w 2021 t. wzrośnie o 6,54 mln baryłek do 96,84 mln baryłek dziennie. To o około 80 tys. baryłek mniej niż oczekiwano we wrześniu. Z kolei lipcowe szacunki mówiły o wartości 7 mln bpd.