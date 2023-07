Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA znów poszybowało

Rosnące stopy procentowe Fed generują podobny kierunek dla oprocentowania kredytów w amerykańskiej gospodarce, w tym hipotecznych, jednych z najbardziej kluczowych zarówno dla rynku nieruchomości, jak i rozwoju całego kraju, informuje Bloomberg.

W ostatnim tygodniu, jak wynika z danych współpracującej z rządem agencji Freddie Mac, średnie stawka dla 30-letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu wzrosła do 6,81 proc. z 6,78 proc. tydzień wcześniej.

Kupujący z kredytem hipotecznym w wysokości 600 tys. USD płaciłby około 3916 USD miesięcznie na obecnym poziomie, o 1314 USD więcej niż na początku 2022 r. Ceny domów rosną w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, jeszcze bardziej zmniejszając przystępność cenową.

Wraz z zaostrzaniem polityki monetarnej przez Fed stawki zbliżają się do 7 proc., tymczasem zapasy dostępnych do kupna domów pozostają ograniczone. Sprzedaż nowych domów spadła w czerwcu po raz pierwszy od czterech miesięcy, co jest oznaką, że koszty pożyczek mogą ważyć na decyzjach konsumentów.

W minioną środę amerykańska Rezerwa Federalna podniosła zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe o 25 punktów bazowych do najwyższego poziomu od 22 lat. Co istotne, szef Fed Jerome Powell ostrzegł, że przed wrześniowym posiedzeniem pozostają otwarte drzwi przed ewentualną kolejną podwyżką. Nie można jednak też wykluczyć pauzy w cyklu zacieśniania.