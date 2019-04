OPZZ uruchamia punkt konsultacyjny dla opiekunek osób starszych w Niemczech

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchamia punkt konsultacyjny dla delegowanych do pracy do Niemiec opiekunów i opiekunek osób starszych – poinformował w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie wiceprzewodniczący OPZZ dr Piotr Ostrowski.

Powiedział on, że około 300 tys. osób w Niemczech to opiekunki i opiekunowie osób starszych, głównie kobiety, a zdecydowana większość z nich jest z Polski. "Spotykają się oni z wieloma problemami i często potrzebują pomocy i doradztwa" – dodał.



"Będziemy starali się im pomóc, żeby ich praca była wykonywana zgodnie z przepisami i standardami, a przede wszystkim, żeby byli traktowani w sposób godny i otrzymywali takie wynagrodzenie, jakie się im należy" – zapewniał Piotr Ostrowski.



Punkt konsultacyjny przy Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych będzie prowadził dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ dr Adam Rogalewski. Ostrowski podkreślił, że jest on "bardzo doświadczoną osoba, jeśli chodzi o pomoc pracownikom migrującym, w tym także delegowanym w branży opiekuńczej".



Rogalewski przez wiele lat pracował w Szwajcarii jako ekspert szwajcarskiego związku zawodowego, jest też członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). "To będzie ekspercki punkt konsultacyjny, świadczący pomoc na wysokim poziomie" – przekonywał Ostrowski.



Zdaniem Adama Rogalewskiego sytuacja opiekunów osób starszych mieszkających w domu pacjenta w wielu przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. "Nie tylko pracują oni dla rodzin niemieckich, także mieszkają z nimi, więc są dostępni 24 godziny na dobę, a płaci się im często za pracę ośmiogodzinną" – dodał.



"Opiekunki, bo na ogół są to kobiety – wyjaśniał – są wyizolowane i nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. Były przypadki, że kobiety były bite przez swoich podopiecznych, z kolei zatrudniające je agencje nic nie mogły z tym zrobić z powodu skomplikowane systemu ich zatrudnienia".



Przedstawiciele OPZZ tłumaczyli, że w większości przypadków osoby zatrudnione przez polskie agencje na podstawie umowy-zlecenia przekazywane są agencji niemieckiej, która wysyła je do pracy do rodzin w Niemczech. "Borykają się nie tylko z niskimi zarobkami, ale również brakiem kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców" – czytamy w oświadczeniu przekazanym mediom.



Dr Rogalewski powiedział dziennikarzom, że gdyby nie było opiekunek zagranicy, na ogół polskich kobiet, opieka nad osobami starszymi w Niemczech, a także w wielu innych krajach Europy Zachodniej, całkowicie by upadła, bo wykonują pracę, której nie może podołać miejscowa służba zdrowia.



"Niemcy w znacznym stopniu zależą od opiekunek z Europy Wschodniej, a coraz częściej są to także kobiety z Ukrainy. We Włoszech ponad 80 proc. opiekunek pochodzi spoza Unii Europejskiej" – podkreślił Rogalewski. Dodał, że to bardzo duża grupa zawodowa, całkowicie zapomniana przez społeczeństwo.



Punkt konsultacyjny dla delegowanych do Niemiec opiekunek osób starszych mieści się w siedzibie OPZZ w Warszawie. Z Adamem Rogalewskim można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (opieka@opzz.org.pl), telefonicznie: 0048-572-249-473 i osobiście w siedzibie OPZZ (ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pokój 210).



Punkt konsultacyjny ma również swoją stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/Porady-dla-opiekunów-i-opiekunek-osób-starszych-w-Niemczech-423654861538278/posts/?ref=page_internal



Więcej informacji o sytuacji opiekunów osób starszych w Europie można znaleźć w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/rights-live-care-workers.



Biuro punktu konsultacyjnego powstało w ramach realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską: "Sprawiedliwe warunki pracy: Dostęp do sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników delegowanych poprzez udzielanie informacji i współpracy w wybranych sektorach".



W projekcie uczestniczą instytut szkoleniowy niemieckiej centrali związkowej DGB i związki zawodowe z Rumunii, Węgier, Słowenii, Chorwacji i z Polski (OPZZ). Każda z organizacji partnerskich specjalizuje się w innej branży. Rumunia i Chorwacja: sektor budowlany, Węgry: przemysł metalowy, Słowenia: transport, w szczególności kierowcy ciężarówek. Projekt z ramienia OPZZ dotyczy wsparcia dla opiekunek i opiekunów osób starszych.