Orange Polska o wynikach i dywidendzie

W IV kwartale 2021 r. strata netto Orange Polska wyniosła 69 mln zł. To rezultat gorszy od oczekiwań. Na osłodę inwestorom pozostanie dywidenda - ma ona wynieść 0,25 zł na akcję.

W IV kwartale przychody spółki wzrosły r/r o 2,9 proc. do 3,17 mld zł. To o 3,3 proc. lepiej od oczekiwań. Wynik EBITDAaL wzrósł o 8,1 proc. do 707 mln zł (zgodnie z oczekiwaniami).

W 2021 r. przychody wyniosły 11,9 mld zł (+3,6 proc.), EBITDAaL 2,96 mld zł (+5,9 proc.), a zysk netto 1,67 mld zł. Zarząd spółki zarekomendował, by z zeszłorocznego zysku wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 22 czerwca, a wypłaty 6 lipca. Wypłata nie jest niespodzianką, bo zapowiadał to zarząd. Byłaby to pierwsza premia z zysku od 2016 r. “"Spółka uznaje dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję jako stabilny poziom bazowy na przyszłość. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x” - głosi komunikat.