Orlen dostał zgodę na przejęcie Lotosu

W poniedziałek Orlen ogłosił komunikatem giełdowym, że Komisja Europejska zgodziła się na transakcję przejęcia Lotosu.

- Mamy teraz sześć miesięcy na spełnienie warunków zaradczych, co nie blokuje samego przejęcia. Sfinalizujemy na przełomie lipca i sierpnia. To szybki termin, ale realny do wykonania – mówił na poniedziałkowej konferencji Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Teraz Lotos, potem PGNiG. Przejęcie Lotosu to główna misja Daniela Obajtka, prezes Orlenu, ale niejedyna. W przygotowaniu jest przejęcie PGNiG.

Wedle słów prezesa, KE zaakceptowała środki zaradcze zaproponowane przez Orlen. Środki te obejmują m.in. sprzedaż Saudi Aramco 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, sprzedaż węgierskiemu MOL-owi 80 proc. stacji Lotosu oraz sprzedaż Unimotowi aktywów logistycznych i związanych z asfaltami.

W trakcie wystąpienia Daniel Obajtek najwięcej czasu poświęcił jednak nie transakcji, a cenom paliw.

- Wzrost spowodowany jest agresją Rosji na Ukrainę. Nie jest to wina rządów – podkreślał.

Zapowiedział, że „przez wakacje postaramy się w niewielkim stopniu ulżyć, o kilka groszy”. O szczegółach zamierza poinformować za tydzień.