Orlen Projekt i Energa Invest podpisały list intencyjny o współpracy

Orlen Projekt podpisał list intencyjny o współpracy z Energa Invest. Spółki zobowiązały się do poszukiwania wspólnych zleceń obejmujących obszary specjalizacji każdej z nich. Inicjatywa będzie służyła wymianie doświadczeń i swobodnemu przepływowi wiedzy - podał PKN Orlen.

Informując w środę o liście intencyjnym o współpracy między Orlen Projekt a Energa Invest, PKN Orlen zaznaczył, iż "te dwie spółki projektowe, funkcjonujące w strukturach największych w kraju grup kapitałowych, zadeklarowały wzajemne wykorzystanie potencjału obu firm".



"W celu poprawy, jakości i efektywności realizowanych procesów biznesowych spółki zobowiązały się do poszukiwania wspólnych zleceń obejmujących obszary specjalizacji każdej z nich. Inicjatywa ta będzie służyła wymianie doświadczeń i swobodnemu przepływowi wiedzy" - podkreślił płocki koncern.



PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że "takie współdziałanie jest przykładem nowej jakości w realizacji zadań projektowych na rynku polskim". Według płockiego koncernu, "dwa podmioty doskonale znające branżę, z potencjałem kadrowym i ugruntowaną pozycją na rynku, dają gwarancję i pewność usług na najwyższym poziomie".



"Zainicjowana współpraca, oprócz wspólnej działalności biznesowej, obejmie uczestnictwo w pracach badawczych i rozwojowych w celu maksymalnego wykorzystania posiadanych kompetencji. W ramach inicjatywy będziemy szukać synergii, które przyczynią się do rozwoju każdej ze spółek" – powiedział prezes Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany w komunikacie PKN Orlen.



"Podpisany list intencyjny jest przykładem dobrej kooperacji spółek funkcjonujących w strukturach grup kapitałowych, w których dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a ich działalność biznesowa realizowana jest w podobnych zakresach kompetencyjnych, realizacji zadań projektowych w szeroko rozumianym obszarze elektroenergetycznym" – zaznaczył z kolei prezes Energa Invest Marek Konieczny.



Orlen Projekt to spółka z Grupy Orlen, która - jak przypomniał płocki koncern - "realizuje pełny zakres usług inżynierskich - Generalną Realizację Inwestycji, czyli wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach rozwoju procesu inwestycyjnego, zakupy dóbr inwestycyjnych oraz wybudowanie i uruchomienie inwestycji". "Spółka wykonuje dokumentację projektową instalacji produkcyjnych lub ich fragmentów dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Dokumentacja projektowa jest wykonywana we wszystkich branżach projektowych, występujących w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym" - dodał PKN Orlen.



PKN Orlen zwrócił uwagę, że Energa Invest jest należącą do Grupy Energa "spółką projektową, działającą w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych". "Wiodący strumień realizacji zadań Energi Investu to m.in. obszary: projektowania linii napowietrznych i kablowych SN i WN, stacji elektroenergetycznych, budowli hydrotechnicznych, opracowania koncepcji technicznych, studiów wykonalności, programów funkcjonalnoużytkowych oraz projektowania źródeł" - podał płocki koncern.