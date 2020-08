Ostatnia szybka ścieżka

Przedsiębiorcy po raz ostatni mogą wziąć udział w naborach z szybkiej ścieżki, czyli poddziałania 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój.

Do najbliższego piątku trwa nabór dla dużych firm oraz ich konsorcjów (również z MŚP i jednostkami naukowymi). Jego budżet to 100 mln zł. Natomiast od soboty 22 sierpnia rozpocznie się nabór skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Te będą mogły uzyskać łączne dofinansowanie w wysokości 200 mln zł. Dofinansowanie w szybkiej ścieżce przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacji możliwej do wdrożenia w biznesie. Konkurs przeznaczony jest dla regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac B+R musi znajdować się poza woj. mazowieckim.