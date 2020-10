Ostra bitwa o nowy podatek

Przedstawiciele przedsiębiorców oraz posłowie opozycji żądają wyrzucenia do kosza pomysłu opodatkowaniu spółek komandytowych.

W sejmowej komisji finansów publicznych trwa gorąca debata nad rządowym projektem zmian w ustawie zakładającym objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Na samym początku głos zabrali przedstawiciele kilku organizacji biznesowych (a zarazem eksperci podatkowi).

- To zły pomysł i podcinanie skrzydeł spółkom komandytowym. Rząd twierdzi, że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Nie można się z tym zgodzić – mówił Roman Namysłowski, ekspert Business Centre Club.

Andrzej Ladziński z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, nie owijał w bawełnę.

- Dane zawarte w ocenie skutków regulacji, przedstawione przez Ministerstwo Finansów, mówiące o dodatkowych wpływach budżetowych rzędu 1,7 mld zł rocznie, są wyssane z palca. Te spółki znikną z rynku więc budżet państwa nie uzyska dochodów z ich opodatkowania. Ten projekt zmierza do wyeliminowania spółek komandytowych z rynku. Jeżeli są jakieś przypadki omijania opodatkowania, to aparat skarbowy ma narzędzia do ich ścigania. Pytanie dlaczego tego nie robi oraz dlaczego rząd chce wprowadzić odpowiedzialność zbiorową i ukarać wszystkie spółki komandytowe, także te uczciwe - pytał Andrzej Ladziński.

Andrzej Puncewicz, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wytknął rządowi niekonsekwencję.

- Jeżeli ten projekt w takim kształcie wejdzie w życie, to uderzy w polskich przedsiębiorców działających w spółkach komandytowych ponieważ zapłacą oni łączny podatek wysokości ponad 30 proc. A podmioty zagraniczne będą mieć znacznie niższy podatek bo tylko 19 proc. Rząd ciągle deklaruje pomoc polskim firmom a ten projekt uderza właśnie w polskich przedsiębiorców, w polskie firmy rodzinne – zauważył Andrzej Puncewicz.

Opinie organizacji przedsiębiorców poparli posłowie opozycji i zapowiedzieli złożenie poprawek - wyrzucających do kosza propozycje rządu.

- Rząd chyba zamierza zlikwidować spółki komandytowe działające w Polsce. Tu nie ma mowy o jakimś uszczelnianiu systemu podatkowego. Chciwość fiskusa jest niewyobrażalna. Efektywne opodatkowanie spółek komandytowych wyniesie około 34 proc. więc nie będą one w stanie konkurować ze spółkami zagranicznymi, które będą mieć znacznie niższe obciążenia. Jesteśmy przeciwni temu projektowi, mimo że jest w nim kilka drobnych rozwiązań korzystnych dla podatników, jak na przykład podniesienie limitu przychodów uprawniającego do stosowania ryczałtu podatkowego. Jednak z powodu zawarcia w nim propozycji podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, zagłosujemy przeciwko niemu – zadeklarował Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Jego opinię i stanowisko potwierdziło kilku innych posłów KO, m. in. Mirosław Suchoń, który zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu.

Przeciwko pomysłowi rządu wypowiedział się Grzegorz Braun, poseł Konfederacji.

- Rząd chce zniszczyć spółki komandytowe, które są wykorzystywane przede wszystkim przez polskie rodzinne przedsiębiorstwa. Złożę wniosek o odrzucenie tego szkodliwego projektu – zapowiedział Grzegorz Braun.

Klub Lewicy też chce odrzucenia projektu.

Obecnie w Polsce działa 40,5 tys. spółek komandytowych. Podatku dochodowego nie płacą same spółki lecz ich wspólnicy. Rząd chce, aby nastąpiło podwójne opodatkowanie, raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólników.

Według propozycji rządu, nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.