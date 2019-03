Otulający biznes

Dzisiaj w „Pomyśle na biznes” będzie o… otulaniu. Patulove, to polska marka, która tworzy poncza samochodowe dla dzieci.

Firmę stworzyła młoda mama, która chciała w bezpieczny sposób przewozić swoje maluchy w samochodowych fotelikach. Chociaż firma dopiero raczkuje na rynku, to zainteresowanie i popyt przerosło najśmielsze oczekiwania Patrycji.



- Patulove to marka stworzona przez mamę, której ideą jest opatulanie dzieci, opatulanie ich w bezpieczny sposób – mówi Patrycja Syska- Janas, właścicielka Patulove.



Ponczo powstało po to, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo podczas jazdy w chłodnie dni w foteliku samochodowym.

- Kiedy urodziłam drugie dziecko, pojawił się problem porannego ubierania dwójki maluchów, które trzeba było wyszykować do żłobka i do przedszkola. Trzeba było założyć im kurtki, kombinezony, czapki, rękawiczki, przejść 10 metrów do samochodu, w samochodzie gimnastykować się i zdejmować te warstwy, żeby bezpiecznie zapiąć pasy bezpośrednio na ubranko. Poranki wyglądały wtedy strasznie. Sam proces ubierania trwał dużo dłużej niż podróż samochodem. Wtedy zaczęłam szukać rozwiązania, które ułatwiłoby życie mamy – wspomina Patrycja.

Na polskim rynku nic takiego nie znalazła, dlatego postanowiła sama stworzyć wygodne rozwiązanie. Tak powstało Patulove.