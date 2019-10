Otwarta bankowość dopiero raczkuje

Potrzeba jeszcze kilkunastu miesięcy, żeby firmy znad Wisły nauczyły się swobodnie pływać w morzu możliwości PSD2.

O rewolucji finansowej, wywołanej unijną dyrektywą PSD2, mówi się od miesięcy. Taki scenariusz kreśliła m.in. firma doradcza Deloitte, która w zeszłym roku wzięła pod lupę 238 banków i 10 fintechów oferujących usługi bankowe z 38 krajów, w tym również z Polski. Od połowy września tego roku już obowiązują przepisy implementowane do naszego prawa dyrektywą o usługach płatniczych, zgodnie z którą licencjonowane firmy mogą świadczyć trzy rodzaje usług: dostęp do informacji o rachunkach w różnych bankach (AIS — account information service), inicjowanie zlecenia przelewu (PIS — Payment Initiation Service), sprawdzanie, czy na rachunku bankowym jest kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą (CAF — Confirmation of the Availability of Funds).