Rynek dorósł do Kontomatika

Fintech przetrwał 11 lat bez aprobaty KNF. Teraz fetuje licencję numer 1 na usługę dostępu do informacji o rachunku. Dzięki niej rozwinie skrzydła

Kontomatik to pierwsza i na razie jedyna firma wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do „rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku”. Co to oznacza dla spółki z jedenastoletnim stażem? To, że po latach pływania pirackim statkiem po rynku finansowym załoga Kontomatika w końcu przesiada się na luksusowy jacht, na który — oprócz firm pożyczkowych — będzie mogła zabrać również banki, telekomy, a w przyszłości może także księgowych. Ale wróćmy do samego początku.