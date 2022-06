Ozdoba: system kaucyjny ma obejmować szklane i plastikowe butelki oraz puszki

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

System kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy i przyjazny dla konsumenta; obejmie puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra, szklane butelki do 1,5 litra oraz butelki plastikowe do 3 litrów – poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Wiceszef resortu klimatu przekazał na czwartkowej konferencji prasowej założenia systemu kaucyjnego, który ma funkcjonować w Polsce. Pierwszy projekt ustawy w tej sprawie został opublikowany na początku roku, a kolejny – uwzględniający konsultacje i głos branży – ma być opublikowany w czerwcu.