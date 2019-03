PAIH: tajlandzki rynek jest ciekawy, ale wymaga zaangażowania

Tajlandia jest ciekawym i wdzięcznym rynkiem dla polskiego eksportu i inwestycji, ale trzeba na niego wejść z zaangażowaniem i konkretną wizją, uwzględniając lokalne warunki – powiedział PAP kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Bangkoku Norbert Bąk.

Obecnie Tajlandia eksportuje do Polski około trzykrotnie więcej niż z niej importuje. W ostatnich latach deficyt handlowy Polski wyraźnie się jednak zmniejsza, a rozwój gospodarczy Tajlandii sprawia, że może ona być atrakcyjnym rynkiem eksportowym – zauważył w rozmowie z PAP kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Bangkoku. Podkreślił, że jeszcze pięć lat temu tajlandzki eksport do Polski sześciokrotnie przewyższał import. Duży potencjał w eksporcie do Tajlandii ma jego zdaniem branża medyczna, w tym przemysł lekarstw i sprzętu medycznego....