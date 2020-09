Wpływy podatkowe w Niemczech w latach 2020-2024 będą prawdopodobnie niższe o 19,1 mld EUR niż wcześniej zakładano, donosi Reuters.

Niemiecki rząd podkreśla, że w dużej mierze to wpływ pandemii koronawirusa, która nadal prowadzi do pogorszenia finansów publicznych. Uaktualnione szacunki ministerstwa finansów i ekspertów zakładają, że na wszystkich szczeblach krajowych, w tym rządach landów i gmin, dziura w dochodach z podatków rozszerza się do 29,6 mld EUR.