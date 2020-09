Pandemia przyspieszy w Polsce cyfrowe innowacje

Pozornie wydawać się może, że pandemia jest dla świata nagle zaciągniętym hamulcem ręcznym. Tymczasem wymuszona okolicznościami zmiana modelu funkcjonowania jest dla wielu obszarów gwałtownym przyspieszeniem.

Staliśmy się świadkami i uczestnikami cyfrowej rewolucji o niespotykanej dotychczas skali. Sprostanie wyzwaniom przed jakimi stoi Poczta Polska w tym szczególnym momencie będzie stanowiło o jej przyszłości. Stan epidemii, czasowe zamrożenie gospodarki oraz wynikające z nich ograniczenia w tradycyjnej komunikacji przełożyły się na radykalne obniżenie wolumenu listów i skokowy wzrost komunikacji zdalnej. Trudno jest obecnie przewidywać, jakie wolumeny przesyłek będą nadawane przez klientów w drugim półroczu tego roku, jednak musimy być gotowi na istotne przyspieszenie cyfryzacji korespondencji.

Zobacz więcej Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A. [FOT. ARC]

Naszym celem jest to, aby zostać Narodowym Operatorem Cyfrowym i na stałe zaistnieć w zbiorowej świadomości jako marka, która łączy w sobie kilka cech: efektywną współpracę z organami administracji publicznej, zapewnianie maksymalnego bezpieczeństwa świadczonych usług oraz dbałość o zadowolenie klientów z jakości oferowanych rozwiązań. Bowiem bez względu na formę — analogową, cyfrową czy też mieszaną — Poczta Polska jest i powinna być ekspertem od zaufanej komunikacji między ludźmi, firmami i administracją publiczną.

Mamy możliwości by być podmiotem tej cyfrowej transformacji i nadawać ton na rynku operatorów. Sukcesem okazało się zaproponowane hybrydowe rozwiązanie eSkrzynki. Poczta przetwarza przesyłkę poleconą w formę dokumentu elektronicznego i udostępnia ją w eSkrzynce, która jest założona przy użyciu profilu zaufanego klienta. O nadejściu nowej korespondencji adresat jest informowany mailem. Oprócz dokumentu elektronicznego przesyłany jest list na wskazany adres po miesiącu od jego zeskanowania. Rozwiązanie powstało we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i cieszy się rosnącą popularnością. To wdrożenie pokazało, że możemy działać szybko i skutecznie, odpowiadając na oczekiwania klientów.

Równocześnie stale realizujemy program poprawy cyberbezpieczeństwa w spółce. W ostatnim czasie zakupiony został jeden z najnowocześniejszych systemów klasy firewall, który umożliwia identyfikację i zapobieganie atakom cybernetycznym. Jednocześnie cały czas musimy pamiętać o misji, jaką Poczta Polska realizuje od kilkuset lat. Najbliższy czas będzie operacją na żywym organizmie. Dostosowując się do wymagań zmieniającego się rynku musimy cały czas dbać o wiele osób wykluczonych cyfrowo, dla których Poczta Polska jest ostatnią przystanią tradycyjnego załatwiania codziennych spraw. Tu pojawia się przed nami kolejne zadanie: stać się pomostem do nowoczesności i przewodnikiem na drodze do adaptacji rozwiązań cyfrowych.

