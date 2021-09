Pandemia przyspieszyła cyfryzację ubezpieczycieli [WIDEO]

- Pandemia przyspieszyła szereg procesów, zwłaszcza jeśli chodzi o operacje firm. W ankiecie, którą nasza firma zrobiła w USA, w gronie prezesów firm ubezpieczeniowych, znakomita większość – 80 proc., uznała, że pandemia skompresowała czas. Czyli strategie wdrażania cyfryzacji i automatyzacji w biznesie zostały bardzo mocno przyspieszone przez potrzebę wynikającą z pandemii. W tym sensie, jeśli chodzi o sam kierunek niewiele się zmieniło, bo nadal kierunek jest jak najbardziej cyfryzacyjny. To co się pewnie zmieniło to lekcje, jak go wdrażać – mówi Michał Herbich, dyrektor, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG w Polsce.