Czas pandemii sprzyjał rozwojowi hazardowej szarej strefy i to nie tylko jeśli chodzi o gry on-line, ale również stacjonarne salony gier. Co jeszcze zmieniła pandemia COVID-19 w tym obszarze? Jaka jest wartość szarej strefy gier hazardowych on-line? I co można zrobić by uniemożliwić dalszy jej rozrost?