Państwo szykuje konto przedsiębiorcy

Witryna biznes.gov.pl ma stać się dla przedsiębiorców jednym okienkiem do kontaktu z administracją. Wchłonie system CEIDG.

Polscy przedsiębiorcy w czasie pandemii zaczęli załatwiać znacznie więcej spraw przez internet. Wkrótce sprawy urzędowe mają załatwiać w innym miejscu niż do tej pory. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedziało, że w najbliższych miesiącach internetowa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przestanie funkcjonować jako samodzielny byt, a wszystkie jej funkcje przejmie witryna biznes.gov.pl, która ma być szybko poszerzana o nowe funkcjonalności.

- W ubiegłym roku liczba wniosków składanych elektronicznie przez przedsiębiorców w CEIDG niemal się podwoiła - w 2019 r. było ich 64 tys., a w ubiegłym roku prawie 110 tys. Chcemy ułatwić życie przedsiębiorcom i oszczędzić im czas, dlatego zintegrujemy CEIDG z pełniącym do tej pory funkcję głównie informacyjną portalem biznes.gov.pl, na którym w ubiegłym roku o 300 proc. wzrosła liczba wniosków w sprawach podatkowych czy związanych z ZUS. Powstanie tam jedno internetowe konto przedsiębiorcy, do którego używania wystarczy profil zaufany ePUAP - mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii.

Internetowa centralizacja Załatwianie spraw urzędowych przez internet jest coraz popularniejsze, ale konkretne funkcje rozproszone są na witrynach różnych instytucji i urzędów. Kierowany przez Jarosława Gowina resort przedsiębiorczości chce stworzyć łączące wszystkie funkcje w jednym miejscu konto przedsiębiorcy, choć integracja z systemami innych ministerstw nie jest łatwa.

Przez kilka najbliższych miesięcy oba portale będą działały równolegle, ale potem CEIDG, z której korzysta 2,5 mln przedsiębiorców, zostanie wchłonięta.

- Damy przedsiębiorcom trochę czasu na migrację i przystosowanie się do nowego portalu. Za dwa, trzy tygodnie pełna funkcjonalność CEIDG będzie dostępna na głównym portalu. Po zakończeniu drugiego kwartału wszystkie wnioski, które do tej pory składano przez CEIDG, będą składane już na biznes.gov.pl. Wiąże się to też ze zmianami w urzędach - zmienią się papierowe i internetowe formularze, znacznie uprościmy proces ich wypełniania - zapowiada Dominik Wójcik, dyrektor departamentu gospodarki cyfrowej w resorcie przedsiębiorczości.

Ministerstwo zakłada, że witryna biznes.gov.pl stanie się „internetowym hubem informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców".

- Jesienią połączymy systemy z elektronicznym KRS, zarządzanym przez resort sprawiedliwości, wprowadzając jedną wyszukiwarkę firm. W planach na ten rok jest też uruchomienie w czwartym kwartale tzw. pulpitu przedsiębiorcy, który będzie m.in. przypominał przedsiębiorcom o terminach na załatwienie spraw urzędowych - mówi Dominik Wójcik.

Resort przedsiębiorczości na razie nie podaje konkretnie, jak nowe „konto przedsiębiorcy” będzie zintegrowane z e-urzędem skarbowym, nad którego wdrożeniem pracuje Ministerstwo Finansów. Zapowiada natomiast, że na biznes.gov.pl w dalszej perspektywie pojawi się „konto inwestora", przeznaczone do obsługi procesów budowlanych. Obecnie działa ono w ramach portalu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

- Naszym celem jest usprawnienie procesu budowlanego, by przedsiębiorcy nie musieli za każdym razem wypełniać tych samych formularzy. Szczegóły przedstawimy w najbliższych tygodniach - mówi Anna Kornacka, wiceminister w MRPiT.