Gliński: najprawdopodobniej państwowe spółki powinny kupować media

Tam, gdzie będzie to możliwe najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media - powiedział we wtorek wicepremier Piotr Gliński odnosząc się do informacji na temat rozmów PKN Orlen z wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press.