Patrzmy uważniej, dostrzegajmy więcej

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się aukcja ponad 30 obrazów z kolekcji „Sztuka dostrzegania”. Obrót na licytacji związanej z 30-leciem PwC wyniósł 680 tys. zł. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na projekty specjalne czterech organizacji społecznych.

Dzięki współpracy PwC Polska z domem aukcyjnym Desa Unicum i malarzem Michałem Zaborowskim została zorganizowana aukcja ponad 30 obrazów, których bohaterami były wybitne osoby ze świata kultury, sportu, życia społecznego oraz biznesu.

— Uznaliśmy, że celebracja jubileuszu naszej firmy wymaga specjalnego wydarzenia — artystycznego, lecz zaangażowanego społecznie, charytatywnego, a taką możliwość dała nam aukcja kolekcji obrazów Michała Zaborowskiego „Sztuka dostrzegania”. Staramy się przecież dostrzegać to, co najważniejsze zarówno w biznesie, jak też w życiu społecznym, od ponad 30 lat. Aukcja obrazów miała konkretny cel — charytatywny, na czym nam bardzo zależało — mówi Adam Krasoń, prezes PwC.

W kolekcji „Sztuka dostrzegania” znalazły się wizerunki artystów, m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Krzysztofa Zanussiego, Anny Dymnej, Muńka Staszczyka, Wisławy Szymborskiej, Janusza Gajosa i Wojciecha Młynarskiego. Sportretowani zostali także wybitni sportowcy: Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Robert Lewandowski oraz biznesmeni, m.in. Dariusz Miłek, Krzysztof Pawiński, Jan Kulczyk i Jan Wejchert.

Artysta namalował wizerunki osób, których działalność miała — i nadal ma — istotny wpływ na kształtowanie polskiej kultury i społeczeństwa.

— Żyjemy w czasach, w których chyba łatwiej docenić kulturę wizualną niż słowo pisane, co oczywiście nie zawsze jest prawdą, ale w połączeniu z charakterem wydarzenia, czyli rocznicą funkcjonowania firmy i świętowaniem jej razem z naszymi klientami, przyniosło bardzo dobry rezultat. Chcieliśmy zadać pytania: czy aby na pewno potrafimy patrzeć, dostrzegać to, co istotne w otoczeniu, w którym funkcjonujemy? Takie pytania stawia przed nami niejedna praca Michała Zaborowskiego. Michał aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym w kraju i za granicą. Jego twórczość zyskała uznanie w oczach polskich kolekcjonerów. W serii „Sztuka dostrzegania” stworzył unikatowe portrety ikon 30-lecia — pokazał ich prawdziwe oblicze, ale też charakter oraz emocje. Michał Zaborowski wspierał nas bardzo mocno w koncepcji artystycznej — twierdzi Adam Krasoń.

Nadzwyczajna celebracja: Bardzo dziękujemy wybitnym osobistościom ostatniego 30-lecia i ich rodzinom za udzielone wsparcie oraz udział w naszym projekcie — mówi Adam Krasoń, prezes PwC. Na zdjęciu (pierwszy z lewej) z malarzem Michałem Zaborowskim i grafikiem Andrzejem Pągowskim. ROBERT KORYBUT-DASZKIEWICZ

Wszystkie obrazy zostały sprzedane 22 października o godz. 19.30 podczas specjalnego wydarzenia w Warszawie. Cena wywoławcza każdego obrazu wynosiła 1000 zł, a wynik aukcji przekroczył oczekiwania: zebrano ponad 680 tys. zł. Dzięki aplikacji Desy Unicum każdy mógł wziąć udział w licytacji online.

— Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najwięcej osiąga się dzięki współpracy i zaufaniu, dlatego do projektu zaprosiliśmy partnerów: dom aukcyjny Desa Unicum oraz Michała Zaborowskiego. Współpraca przyniosła świetny rezultat — mówi prezes PwC.

Licytacja była emocjonująca, zwłaszcza portretów trzech wybitnych artystek. Za 160 tys. zł sprzedano portret Kory, za 40 tys. zł Anny Marii Jopek, a za 32 tys. zł — Kayah.

Adam Krasoń podkreśla, że projekt „Sztuka dostrzegania” nie tylko łączy światy biznesu i kultury, lecz zawiera także ważne społeczne przesłanie: dostrzegajmy więcej, patrzmy uważniej, dbajmy o otoczenie, w którym działamy.

— Wszystkie pieniądze trafią na już zdefiniowane projekty czterech fundacji pozarządowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Innowacji Społecznej, Fundacji Integracja. Kwota, jaką udało się uzyskać, robi ogromne wrażenie — mówi prezes PwC.

Beneficjentów wybrano spośród 10 projektów zgłoszonych przez różne organizacje pozarządowe. Musiały spełniać określone kryteria.

— Jedno z nich to rozwiązanie ważnego problemu społecznego, zwłaszcza spowodowanego pandemią i jej skutkami. Każdy projekt czterech wybranych fundacji stara się punktowo przełamać nowe bariery społeczne wywołane przez pandemię — wyjaśnia Ewelina Niewińska, dyrektorka działu komunikacji, marketingu i rozwoju biznesu PwC.

Emocje na aukcji: Najdrożej wylicytowanym obrazem był portret Kory. Sprzedano go za 160 tys. zł. materiały prasowe

Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzyma dofinansowanie programu Odporna szkoła, który pozwoli nauczycielom skuteczniej odpowiadać na wyzwania będące konsekwencją epidemii koronawirusa. Fundacja Integracja dostanie wsparcie na projekt Zapytaj doradcę, skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. To poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne i zawodowe z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Fundacja Innowacji Społecznej otrzyma pieniądze na projekt przedsiębiorstwa społecznego Kawiarnia Wozownia, w którym wychowankowie Domów dla Dzieci znajdują pierwsze bezpieczne miejsce pracy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dzięki wsparciu PwC zbuduje profesjonalne call center dla numeru 116 111 — telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Prezes zapewnia, że „Sztuka dostrzegania” nie jest jednorazowym przedsięwzięciem PwC.

— Prowadzimy różne programy edukacyjne i nasz wpływ chcemy spożytkować najbardziej efektywnie. Sztuka pomogła nam zrobić coś zupełnie innego i, jak widzimy po tym projekcie, może mieć wpływ także na zmianę naszej rzeczywistości na lepsze. Pozyskane pieniądze robią wrażenie i cieszę się, że wesprą projekty, które pomogą zwalczyć problemy społeczne, bardzo zwiększone przez pandemię. Zapewniam, że to nie jest nasze ostatnie słowo — podsumowuje Adam Krasoń.