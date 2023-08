PayPal uruchamia stablecoina. PYUSD dostępny w obiegu

W poniedziałek PayPal, jako pierwszy gigant fintech, wprowadził na rynek stablecoina. Posunięcie firmy może być istotnym bodźcem do przyjmowania tokenów cyfrowych do płatności - poinformował Bloomberg.

Stablecoin PYUSD jest emitowany przez Paxos Trust i w pełni zabezpieczony depozytami w dolarach amerykańskich, krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi i adekwatnymi ekwiwalentami środków pieniężnych. Jest powiązany z dolarem i będzie stopniowo udostępniany klientom Pay Pala w USA.

Znaczny spadek notowań w ciągu roku

Szef firmy Dan Schilman stara się umocnić dominację PayPala w płatnościach cyfrowych, opierając się na technologii, która umożliwia natychmiastowe i tańsze przelewy bez centralnego pośrednika. Akcje firmy potaniały o ponad 35 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co jest szóstym najgorszym wynikiem w indeksie Nasdaq 100.

126 mld USD stablecoinów w obiegu

Stablecoiny - tokeny kryptograficzne powiązane m.in. z dolarem - istnieją już prawie od dekady, ale są używane głównie przez traderów do przenoszenia aktywów cyfrowych między giełdami i w ograniczonym stopniu są wykorzystywane przy płatnościach konsumenckich. W obiegu znajduje się ok. 126 mld USD stablecoinów, z których największym jest USDT firmy Tether Holdings.

PYUSD w aplikacjach PaypPala i Venmo

PYUSD jest przeznaczony do wymiany na dolary przez cały czas i może być wymieniany na inne kryptowaluty dostępne w sieci PayPal. Jest również wykorzystywany do opłacania zakupów i wkrótce będzie dostępny nie tylko w aplikacji firmy, ale również na platformie Venmo. Moneta może być także przenoszona do kompatybilnych portfeli innych firm poza siecią PayPal.

Spółka, która posiada ponad 431 mln aktywnych kont na całym świecie, po raz pierwszy uruchomiła usługi kryptowalutowe w 2020 r. Umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i dokonywanie płatności m.in. w Bitcoinach.