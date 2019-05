Pekao: 242 mln zł zysku netto po I kwartale

Zysk netto banku Pekao po pierwszym kwartale br. wyniósł 242 mln zł, poinformował w czwartek bank. Jak dodano, nominalnie wynik netto obniżył się ze względu na wzrost o ponad 200 mln zł opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

"Nominalnie wynik netto obniżył się do poziomu 242 mln zł – ze względu na wzrost o ponad 200 mln zł opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - poinformował bank w komunikacie.



Jak dodano, zysk netto Pekao po pierwszym kwartale "po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrósł o blisko 14 proc. dzięki wyraźnym wzrostom komercyjnym w kluczowych segmentach biznesu oraz dyscyplinie kosztowej". "Motorem wzrostów była bankowość detaliczna, która zanotowała dalsze przyśpieszenie przychodów osiągając w pierwszym kwartale największą dynamikę od dekady" - napisano.



Pekao przekazało, że wynik operacyjny brutto wzrósł o 9 proc. na skutek ścisłej kontroli kosztów i dwucyfrowej dynamiki dochodów komercyjnych.



"Liderem tych wzrostów była bankowość detaliczna, która wypracowała najlepszy od dekady, 12-proc. przyrost dochodów w Pekao. ROE przy linowym rozłożeniu kosztów BFG wzrosło 0,4 p.p. rok do roku i wyniosło 9,1 proc." - czytamy.



Bank przekazał, że we wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych Pekao odnotowało wzrost wolumenów kredytów – w skali całej instytucji dynamika akcji kredytowej zwiększyła się do 8,3 proc. rok do roku przyspieszając wobec czwartego kwartału 2018 r. Na wyniki te złożyły się dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach: produktach kredytowych dla sektorów MŚP i MID (16,2 proc.), pożyczce gotówkowej (14,8 proc.) oraz produktach hipotecznych (10,9 proc.).



"Działalność operacyjna w pierwszym kwartale daje nam silne podstawy, aby 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla banku. Jednocześnie jest to okres zaawansowanej cyfrowej transformacji, której efekty będą pozytywne zarówno dla klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy. Jej pierwsze efekty są już widoczne w naszych wynikach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Michał Krupiński.



Jak dodał, bank przechodzi na "nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, a większość powtarzalnych czynności i procesów jest sukcesywnie automatyzowana".



Liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40 proc. " W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów, co stawia Bank w dobrej pozycji do powtórzenia strategicznego celu 400 tys. akwizycji klientów w całym 2019 roku" - czytamy.



Największy wzrost (57 proc.) liczby klientów miał miejsce w grupie młodzieży w wieku 13 – 17 lat, co wpisuje się w strategię pozyskiwania młodych klientów przez bank.



Pekao przekazało, że m.in. wzrosty wyników finansowych odbywają się przy ścisłej kontroli nad kosztami działania i kosztami ryzyka.



"Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych (BFG i KNF), zarówno roczna, jak i kwartalna dynamika kosztów operacyjnych jest ujemna i zdecydowanie poniżej dynamiki wskaźnika inflacji CPI. Co istotne, Bank skutecznie kontroluje koszty, pomimo nakładów na strategiczne projekty związane z transformacją operacyjną i digitalizacją" - napisano.



Dodano, że wskaźnik koszty/dochody w pierwszym kwartale spadł o 2 pp. rok do roku do poziomu 44 proc., przybliżając Pekao do strategicznego celu na 2020 r., czyli wskaźnika poniżej 40 proc.



Pekao podkreśla, że realizuje transformację cyfrową – przyspiesza i automatyzuje procesy, stawia na omnikanałowość z większą rolą zdalnych kanałów sprzedaży. Liczba klientów mobilnych Banku wzrosła o 31 proc. r/r do 1,3 mln osób.



"Bank chce wyznaczać nowe trendy w zakresie cyfryzacji usług bankowych poprzez takie rozwiązania, jak konto na selfie w aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych, a już wkrótce również dla mikroprzedsiębiorców, omnikanałowe rozwiązania czy otwarta platforma finansowania – nowatorskie rozwiązanie dla firm w zakresie finansowania handlu" - czytamy.



Bank przekazał, że rekomenduje 6,60 zł dywidendy na akcję (1,732 mld zł nominalnie) z zysku za 2018.



Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. Obsługuje ponad 5,5 milionów klientów detalicznych, a także co drugą korporację w Polsce. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego akcje znajdują się w indeksie WIG20. Pekao na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłaciło łącznie 20 mld zł dywidendy w ciągu dekady.